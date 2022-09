Chiamate che partono per errore? WhatsApp potrebbe avere una soluzione, cosa ne pensano gli utenti? (Di lunedì 19 settembre 2022) Avete mai pensato che Meta scegliesse, da un giorno all’altro, di introdurre una funzionalità che ci impedisse di effettuare le Chiamate casualmente? Forse nei momenti in cui accadeva, sì, ma al di fuori di quegli attimi spiacevoli diamo per scontato che sia accaduto almeno una volta. Le Chiamate, a volte, vengono effettuate per errore – Computermagazine.itSolitamente parlare di nuove idee ed esprimere opinioni, soprattutto al giorno d’oggi si intende, è uno dei modi migliori per condividere feedback su una nuova funzionalità su WhatsApp Beta per Android, iOS e desktop. Ed ecco come mai degli esperti hanno preso l’iniziativa di condividere una funzionalità migliorata per gestire lo spazio di archiviazione di WhatsApp. L’obiettivo è semplice: prevenire le Chiamate accidentali sull’app ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Avete mai pensato che Meta scegliesse, da un giorno all’altro, di introdurre una funzionalità che ci impedisse di effettuare lecasualmente? Forse nei momenti in cui accadeva, sì, ma al di fuori di quegli attimi spiacevoli diamo per scontato che sia accaduto almeno una volta. Le, a volte, vengono effettuate per– Computermagazine.itSolitamente parlare di nuove idee ed esprimere opinioni, soprattutto al giorno d’oggi si intende, è uno dei modi migliori per condividere feedback su una nuova funzionalità suBeta per Android, iOS e desktop. Ed ecco come mai degli esperti hanno preso l’iniziativa di condividere una funzionalità migliorata per gestire lo spazio di archiviazione di. L’obiettivo è semplice: prevenire leaccidentali sull’app ...

