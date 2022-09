Caro-energia, Conte: “Servirà scostamento di bilancio monstre” (Di lunedì 19 settembre 2022) “Quello varato dal governo contro il Caro-bollette è un provvedimento tampone. Sullo scostamento questo governo è rimasto passivo, lo scostamento lo dovrà fare il prossimo”. È quanto ha detto a Ore 14 il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte parlando del Caro-energia e delle scostamento di bilancio per fare fronte all’impatto dei rincari su famiglie e imprese. Conte: “Quello varato dal governo contro il Caro-bollette è un provvedimento tampone. Servirà uno scostamento monstre” “Lo scostamento sarà necessario – ha spiegato ancora il leader M5S – per salvare il tessuto produttivo. Se fossimo intervenuti prima, lo avremmo fatto con una cifra ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 settembre 2022) “Quello varato dal governo contro il-bollette è un provvedimento tampone. Sulloquesto governo è rimasto passivo, lolo dovrà fare il prossimo”. È quanto ha detto a Ore 14 il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppeparlando dele dellediper fare fronte all’impatto dei rincari su famiglie e imprese.: “Quello varato dal governo contro il-bollette è un provvedimento tampone.uno” “Losarà necessario – ha spiegato ancora il leader M5S – per salvare il tessuto produttivo. Se fossimo intervenuti prima, lo avremmo fatto con una cifra ...

