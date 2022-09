Basket Nba: l’età minima per il draft potrebbe essere abbassata a 18 anni (Di lunedì 19 settembre 2022) l’età minima per dichiararsi al draft Nba potrebbe abbassarsi a 18 anni, rispetto ai 19 ora previsti. Questa è la notizia riportata dal “The Athletic”, secondo cui la Nba e il sindacato dei giocatori sarebbero propensi a prendere la decisione prima descritta entro il 2024. Questo permetterebbe anche ai giocatori all’ultimo anno di liceo di potersi candidare. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022)per dichiararsi alNbaabbassarsi a 18, rispetto ai 19 ora previsti. Questa è la notizia riportata dal “The Athletic”, secondo cui la Nba e il sindacato dei giocatori sarebbero propensi a prendere la decisione prima descritta entro il 2024. Questo permetterebbe anche ai giocatori all’ultimo anno di liceo di potersi candidare. SportFace.

