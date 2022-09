Atalanta, basta un tiro in porta per rimanere in vetta (Di lunedì 19 settembre 2022) All’Atalanta basta un tiro nel primo tempo per espugnare il campo dell’Olimpico. A seguire sofferenza estrema per gli uomini di Gasp che però mantengono così il primo posto in classifica prima della sosta in coppia con il Napoli di Spalletti. Gasperini anche in questa occasione cambia le carte in attacco, partendo con un tridente diverso rispetto all’ultima partita casalinga contro la Cremonese. A Roma davanti parte dal primo minuto Højlund affiancato da Pasalic e Ederson. La prima fase di partita è di studio con le due compagini che provano qualche strappo ma non vogliono nemmeno scomporsi e prestare il fianco ai rispettivi nemici. I nerazzurri pescano il jolly al 35? con Scalvini, che trova l’angolino basso alla sinistra di Rui Patricio. La squadra di Mourinho si scuote e prima dell’intervallo crea tre palle gol clamorose (doppio ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 settembre 2022) All’unnel primo tempo per espugnare il campo dell’Olimpico. A seguire sofferenza estrema per gli uomini di Gasp che però mantengono così il primo posto in classifica prima della sosta in coppia con il Napoli di Spalletti. Gasperini anche in questa occasione cambia le carte in attacco, partendo con un tridente diverso rispetto all’ultima partita casalinga contro la Cremonese. A Roma davanti parte dal primo minuto Højlund affiancato da Pasalic e Ederson. La prima fase di partita è di studio con le due compagini che provano qualche strappo ma non vogliono nemmeno scomporsi e prestare il fianco ai rispettivi nemici. I nerazzurri pescano il jolly al 35? con Scalvini, che trova l’angolino basso alla sinistra di Rui Patricio. La squadra di Mourinho si scuote e prima dell’intervallo crea tre palle gol clamorose (doppio ...

