“49 milioni in un anno”. È la cifra choc guadagnata dalla giovane e già famosa: come ci è riuscita (Di lunedì 19 settembre 2022) Si chiama Danielle Bregoli, ma in molti la conoscono con il nome di Bhad Bhabie. Nata in Florida negli Stati Uniti nel 2003 ha conquistato la notorietà grazie alla frase minacciosa pronunciata durante la trasmissione televisiva Dr. Phil. Bhad Bhabie (forma alternativa di “bad baby”, cioè “cattiva ragazza”) ha sfruttato la fama acquisita pubblicando su YouTube il brano Cash Me Outside, il 27 febbraio 2017. Poi ha anche pubblicato il singolo These Heaux, che ha raggiunto la 77ª posizione nella Billboard Hot 100. Bhad Bhabie ha anche un profilo su OnlyFans, il famoso sito web per adulti permette ai suoi content creator di guadagnare cifre da capogiro. E infatti la ragazza è una delle utenti più pagate con un fatturato di 49 milioni di dollari nel 2021. Con 24 dollari al mese, i suoi fan possono abbonarsi al servizio, visualizzare foto e video in lingerie. Senza ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Si chiama Danielle Bregoli, ma in molti la conoscono con il nome di Bhad Bhabie. Nata in Florida negli Stati Uniti nel 2003 ha conquistato la notorietà grazie alla frase minacciosa pronunciata durante la trasmissione televisiva Dr. Phil. Bhad Bhabie (forma alternativa di “bad baby”, cioè “cattiva ragazza”) ha sfruttato la fama acquisita pubblicando su YouTube il brano Cash Me Outside, il 27 febbraio 2017. Poi ha anche pubblicato il singolo These Heaux, che ha raggiunto la 77ª posizione nella Billboard Hot 100. Bhad Bhabie ha anche un profilo su OnlyFans, il famoso sito web per adulti permette ai suoi content creator di guadagnare cifre da capogiro. E infatti la ragazza è una delle utenti più pagate con un fatturato di 49di dollari nel 2021. Con 24 dollari al mese, i suoi fan possono abbonarsi al servizio, visualizzare foto e video in lingerie. Senza ...

