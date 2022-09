Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 settembre 2022)DEL 18 SETTEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA PRENESTINA FINO ALL’USCITA PER L’APPIA; CODE ANCHE IN ESTERNA TRA FLAMINIA E CASSIA BIS, QUI PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE, SULLA STESSA CASSIA, PER LA PRESENZA DI CANTIERI TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA; SEMPRE PER LAVORI PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA, TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral