Ternana-Perugia, Serie B: probabili formazioni, pronostico e dove vederla (Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio Libero Liberati di Terni va in scena Ternana-Perugia, derby umbro fra due formazioni ambiziose reduci, però, da un avvio di stagione al di sotto delle aspettative che le obbliga a riscattarsi contro gli storici rivali. Il via al match, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B, è in programma alle ore 16:15 di oggi. Il momento delle due squadre I padroni di casa si presentano al match di oggi con 7 punti accumulati nelle prime 5 giornate, frutto delle due sconfitte esterne contro Ascoli (2-1) e Modena (4-1) – arrivate dopo il 3-2 rimediato in Coppa Italia dalla Cremonese –, dal pareggio per 1-1 contro il Cosenza e dalle due vittorie su Reggiana (1-0) e Parma. Il 3-2 del Tardini arrivato sabato scorso ha permesso alle Fere di respirare e di allungare sulla zona playout. Con i passi falsi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio Libero Liberati di Terni va in scena, derby umbro fra dueambiziose reduci, però, da un avvio di stagione al di sotto delle aspettative che le obbliga a riscattarsi contro gli storici rivali. Il via al match, valevole per la sesta giornata del campionato diB, è in programma alle ore 16:15 di oggi. Il momento delle due squadre I padroni di casa si presentano al match di oggi con 7 punti accumulati nelle prime 5 giornate, frutto delle due sconfitte esterne contro Ascoli (2-1) e Modena (4-1) – arrivate dopo il 3-2 rimediato in Coppa Italia dalla Cremonese –, dal pareggio per 1-1 contro il Cosenza e dalle due vittorie su Reggiana (1-0) e Parma. Il 3-2 del Tardini arrivato sabato scorso ha permesso alle Fere di respirare e di allungare sulla zona playout. Con i passi falsi ...

