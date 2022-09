Sonia Bruganelli, la paura di Orietta Berti prima del GF Vip e spoiler sui concorrenti (Di domenica 18 settembre 2022) Sonia Bruganelli e Orietta Berti, le due opinioniste del Grande Fratello Vip 7, sono state ospiti di Verissimo alla vigilia della nuova edizione del reality, in onda da domani sera su Canale 5. A Silvia Toffanin si sono raccontate ed hanno svelato cosa si aspettano l’una dell’altra. Sonia Bruganelli e Orietta Berti si raccontano prima... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 18 settembre 2022), le due opinioniste del Grande Fratello Vip 7, sono state ospiti di Verissimo alla vigilia della nuova edizione del reality, in onda da domani sera su Canale 5. A Silvia Toffanin si sono raccontate ed hanno svelato cosa si aspettano l’una dell’altra.si raccontano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GiusCandela : Tris di nozze per #Verissimo: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Tra gli ospiti anche Elodie,… - panevinoeansia : RT @trashbiccis: Sonia Bruganelli pronta a rubare la scena a Ilary Blasi e annunciare la rottura con Paolo Bonolis in diretta nazionale in… - blogtivvu : Sonia Bruganelli, la paura di Orietta Berti prima del GF Vip e spoiler sui concorrenti #gfvip #verissimo - Patafritt3 : A Sonia Bruganelli della prati non può fregar di meno #Verissimo2022 - KiaAltariel : Io Sonia Bruganelli la amo da sempre! #Verissimo -