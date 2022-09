Serie A, era dal 1955 che Juve, Inter, Milan e Roma non perdevano lo stesso giorno (Di domenica 18 settembre 2022) La Roma e le altre big del campionato perdono terreno in classifica. Come riferisce Opta, per la prima volta dal 13 febbraio 1955, i giallorossi,... Leggi su calciomercato (Di domenica 18 settembre 2022) Lae le altre big del campionato perdono terreno in classifica. Come riferisce Opta, per la prima volta dal 13 febbraio, i giallorossi,...

gippu1 : Prima di Raffaele #Palladino, l'ultimo allenatore a conquistare la sua prima vittoria in serie A contro la… - acmilan : #OnThisDay, in 1987, Sacchi took to the #ACMilan dug-out for the first time in Serie A. The rest is history ?? Pri… - EnricoTurcato : Lo volete un dato clamoroso? La Salernitana nella sua storia in Serie A non era mai stata sopra di almeno 2 gol a… - liviozeta929 : @giampdisan ?????? Giocatore inadeguato anche per la serie A, ma per molti era il nuovo Dani Alves...?? - _itsmeblu : @cinnamongiirI Si era per dire ho visto qualche pezzeto qua e là ma non era per me la serie in generale principalme… -