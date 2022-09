Salvini lancia ancora l'allarme sicurezza. "Più luci nelle strade e più poliziotti" (Di domenica 18 settembre 2022) Per il segretario della Lega la situazione è diventata sempre più preoccupante. E sfida il Comune sul blocco delle auto. Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 settembre 2022) Per il segretario della Lega la situazione è diventata sempre più preoccupante. E sfida il Comune sul blocco delle auto.

NicolaPorro : #Sallusti lancia un appello a #Formigli su #Meloni e Salvini: 'Fermati oppure qualcuno, non tu, potrebbe imbracciar… - AssaloniRoberto : RT @RitaVetgnano: @elio_vito Che sopraffina scaltrezza.... Excusatio etc etc! Ipocriti. Tutto un battage dei media e PD per accusarlo e il… - RitaVetgnano : @elio_vito Che sopraffina scaltrezza.... Excusatio etc etc! Ipocriti. Tutto un battage dei media e PD per accusarlo… - spizzico78 : Salvini spiegaci chi dovrebbe ripaga sti 30 mld che durano 2 mesi forse ..? Spiegaci perché mentre la gente ha smes… - b62895766 : #Carfagna e #Draghi parlano dell’affaire #Russia. La prima lancia frecciatine alla Lega (senza prove), il secondo n… -