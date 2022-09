Risultati classifica Serie A LIVE: crollo Inter, ora Juve, Lazio e Fiorentina (Di domenica 18 settembre 2022) Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della settima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla settima giornata di Serie A che si svolgerà tra venerdì 16 e domenica 18 settembre: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Settima giornata di campionato che si apre in anticipo di venerdì sera con la sfida caldissima tra Salernitana e Lecce, ma anche il sabato sarà molto Interessante in quota salvezza. La “prima” di Thiago Motta a Bologna sarà contro l’Empoli, mentre Giampaolo si gioca un’altra fetta di panchina nel derby ligure con lo Spezia. Domenica, invece, giornata pienissima per l’alta classifica: si parte a pranzo con l’Inter a testare la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022)A: tutti gli aggiornamenti della settima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla settima giornata diA che si svolgerà tra venerdì 16 e domenica 18 settembre: i, lae i marcatori delle partite. Settima giornata di campionato che si apre in anticipo di venerdì sera con la sfida caldissima tra Salernitana e Lecce, ma anche il sabato sarà moltoessante in quota salvezza. La “prima” di Thiago Motta a Bologna sarà contro l’Empoli, mentre Giampaolo si gioca un’altra fetta di panchina nel derby ligure con lo Spezia. Domenica, invece, giornata pienissima per l’alta: si parte a pranzo con l’a testare la ...

