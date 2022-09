Ovosodo film stasera in tv 18 settembre: cast, trama, streaming (Di domenica 18 settembre 2022) Ovosodo è il film stasera in tv domenica 18 settembre 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Ovosodo film stasera in tv: cast La regia è di Paolo Virzì. Il cast è composto da Edoardo Gabbriellini, Malcolm Lunghi, Matteo Campus, Regina Orioli, Alessio Fantozzi, Nicoletta Braschi, Claudia Pandolfi, Enrica Pandolfi, Marco Cocci, Pietro Fornaciari, Salvatore Barbato, Jonathan De Giuli, Filippo Barbisan, Monica Brachini, Maria Grazia Taddei, Gianna Giachetti, Barbara Scoppa, Daniela Morozzi, Raffaele Vannoli, Furio Vannozzi, Paolo Edoardo ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 18 settembre 2022)è ilin tv domenica 182022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Paolo Virzì. Ilè composto da Edoardo Gabbriellini, Malcolm Lunghi, Matteo Campus, Regina Orioli, Alessio Fantozzi, Nicoletta Braschi, Claudia Pandolfi, Enrica Pandolfi, Marco Cocci, Pietro Fornaciari, Salvatore Barbato, Jonathan De Giuli, Filippo Barbisan, Monica Brachini, Maria Grazia Taddei, Gianna Giachetti, Barbara Scoppa, Daniela Morozzi, Raffaele Vannoli, Furio Vannozzi, Paolo Edoardo ...

davided81 : Ovosodo di Paolo Virzì uno dei film che ha segnato la mia adolescenza insieme a Paz di Renato De Maria #propagandalive - El_Pablo_Unido : E niente ho ripensato a Ovosodo e ora ho l'ansia. Sì perché quel film per me è la rappresentazione perfetta di una vita sprecata. - may_lannister : bel film ovosodo peccato che non capisca niente senza sottotitoli -