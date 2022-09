Orban? Giorgia Meloni ammutolisce Annunziata | scintille in studio

Leggi su iltempo

(Di domenica 18 settembre 2022) "È sulla base di questa convinzione per la quale bisogna difendere i propri interessi nazionali che lei si è schierata concontro l'Europa?"., in collegamento con Mezz'ora in più, su Rai 3, nella puntata di domenica 18 settembre, risponde senza esitare alla domanda della conduttrice Lucia: "La ragione è geopolitica - spiega la leader di FdI - Noi siamo in mezzo a una guerra, una guerra contro l'Occidente e in questa fase penso che noi non abbiamo interesse a spaccare l'Europa, ma abbiamo interessa a compattarla contro i nostri avversari. Segnalo che alle Nazioni Unite l'Ungheria non ha votato con la Russia ma ha votato con l'Europa. Noi non dobbiamo spingere i Paesi europei verso la Russia. Noi semmai dobbiamo richiamarli verso di noi. Questa è la sfida". Poi la leader di Fratelli ...