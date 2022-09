No! Una docente non ha lasciato un alunno No vax nel corridoio per non mettere in pericolo i compagni vaccinati (Di domenica 18 settembre 2022) Circolano due storie, una di una presunta docente milanese e un fantomatico biologo ucraino, che alimentano le teorie del complotto e la disinformazione sui vaccini anti Covid-19. Nel primo caso, si racconta che la docente avrebbe tenuto un alunno non vaccinato per tutta la mattinata nel corridoio della scuola perché considerato un pericolo per gli altri alunni vaccinati. L’altra storia, invece, parla di un biologo ucraino che avrebbe denunciato un legame tra vaccini, Covid e l’industria bellica. In entrambi i casi le identità non risultano veritiere. Per chi ha fretta Circolano due storie apprezzate negli ambienti No vax che vedono una docente cattiva con uno studente non vaccinato e un fantomatico biologo ucraino che avrebbe trattato i vaccini anti ... Leggi su open.online (Di domenica 18 settembre 2022) Circolano due storie, una di una presuntamilanese e un fantomatico biologo ucraino, che alimentano le teorie del complotto e la disinformazione sui vaccini anti Covid-19. Nel primo caso, si racconta che laavrebbe tenuto unnon vaccinato per tutta la mattinata neldella scuola perché considerato unper gli altri alunni. L’altra storia, invece, parla di un biologo ucraino che avrebbe denunciato un legame tra vaccini, Covid e l’industria bellica. In entrambi i casi le identità non risultano veritiere. Per chi ha fretta Circolano due storie apprezzate negli ambienti No vax che vedono unacattiva con uno studente non vaccinato e un fantomatico biologo ucraino che avrebbe trattato i vaccini anti ...

