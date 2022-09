Napoli, i tifosi perdonano Zielinski: “Stima e sostegno” (Di domenica 18 settembre 2022) Piotr Zielinski, da incompreso a calciatore migliore di questo inizio di stagione. Inizia così il campionato del giocatore, spesso contestato dai tifosi ma ora sorprendentemente perdonato. L’anno scorso ha ricevuto parecchie critiche ma questo buon inizio di stagione sta riavviando la sua carriera. Pace con i tifosi A parlare di questa pace fatta è il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Piotr, da incompreso a calciatore migliore di questo inizio di stagione. Inizia così il campionato del giocatore, spesso contestato daima ora sorprendentemente perdonato. L’anno scorso ha ricevuto parecchie critiche ma questo buon inizio di stagione sta riavviando la sua carriera. Pace con iA parlare di questa pace fatta è il L'articolo

sscnapoli : ?? #Spalletti “Sentire addosso l’entusiasmo dei nostri tifosi è importante per una squadra giovane come la nostra. L… - cn1926it : #MilanNapoli, maxi carovana azzurra: attesi in cinquemila al fianco della squadra - Bonaventurafan : RT @statutos__: perdere contro il napoli è molto peggio perché almeno con le altre lo sfottò finisce quando i tifosi vanno a lavorare - daddyTuchel : il mio programma di oggi: ??Brentford-Arsenal 13:00 ??Everton - WHU 16:00 ?? Roma - Atalanta 18:00 ??Atletico - Real 21… - Inowwl : RT @statutos__: perdere contro il napoli è molto peggio perché almeno con le altre lo sfottò finisce quando i tifosi vanno a lavorare -