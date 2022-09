Milan-Napoli, Spalletti conferma la fiducia a Raspadori (Di domenica 18 settembre 2022) Spalletti scioglie il grande dubbio della vigilia di Milan-Napoli e sceglie Raspadori come prima punta. Per il resto tutto confermato nel 4-3-3 che prevede Meret tra i pali e difesa a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e Rrahmani-Kim al centro. In mediana al centro Lobotka con Anguissa e Zielinski ai lati. In avanti Kvaratskhelia agirà a sinistra con Politano a destra e Raspadori al centro. Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Gabbia, Kalulu, Dest, Thiaw, Ballo-Touré, Pobega, Vranckx, Brahim Diaz, Adli, Messias, Lazetic. All.: Pioli Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022)scioglie il grande dubbio della vigilia die scegliecome prima punta. Per il resto tuttoto nel 4-3-3 che prevede Meret tra i pali e difesa a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e Rrahmani-Kim al centro. In mediana al centro Lobotka con Anguissa e Zielinski ai lati. In avanti Kvaratskhelia agirà a sinistra con Politano a destra eal centro.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Gabbia, Kalulu, Dest, Thiaw, Ballo-Touré, Pobega, Vranckx, Brahim Diaz, Adli, Messias, Lazetic. All.: Pioli(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; ...

