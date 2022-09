-Milan-Napoli- 1-2: gli azzurri si impongono al Meazza (Di domenica 18 settembre 2022) Oggi 18 Settembre nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si è disputata la partita -Milan-Napoli- valida per la 7 giornata di Serie A. Vince il Napoli una partita che ha visto un primo tempo molto intenso e tattico, con il Milan che sfiora la rete in diverse occasioni. Nella ripresa è Politano a sbloccare il risultato, con un rigore per un fallo di Dest su Kvaratskhelia. Giroud trova subito il pareggio, ma è Simeone a chiudere la gara con un colpo di testa. Traversa di Kalulu nei minuti finali. -Milan-Napoli: formazioni e dove vederla Milan-Napoli-: formazioni ufficiali Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo, Tonali, Bennacer, Krunic, De Ketelaere, Saelemaekers, Giroud. Allenatore: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 settembre 2022) Oggi 18 Settembre nello Stadio Giuseppealle ore 20:45 si è disputata la partita -- valida per la 7 giornata di Serie A. Vince iluna partita che ha visto un primo tempo molto intenso e tattico, con ilche sfiora la rete in diverse occasioni. Nella ripresa è Politano a sbloccare il risultato, con un rigore per un fallo di Dest su Kvaratskhelia. Giroud trova subito il pareggio, ma è Simeone a chiudere la gara con un colpo di testa. Traversa di Kalulu nei minuti finali. -: formazioni e dove vederla-: formazioni ufficiali(4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo, Tonali, Bennacer, Krunic, De Ketelaere, Saelemaekers, Giroud. Allenatore: ...

