LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2022 in DIRETTA | le Farfalle si tingono d’oro ai cinque cerchi e d’argento nell’esercizio misto!

16:09 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questi fantastici Mondiali e vi augura un buon proseguimento di serata. 16:07 L'Italia ha vinto il medagliere e ha dimostrato di essere la squadra da battere, a livello individuale e con la squadra. L'unico rammarico è quel quarto posto delle Farfalle nell'all-around, l'obiettivo adesso sarà quello di lavorare al meglio per staccare il prima possibile il pass per le prossime Olimpiadi. 16:05 L'Italia conclude al meglio una rassegna iridata storica: mai la nostra nazionale aveva concluso un Mondiale con 9 medaglie come accaduto in questa occasione. Tutte le ginnaste impegnate sono riuscite a salire sul podio: Sofia Raffaeli, Milena Baldassari, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia

