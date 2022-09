L’ex Milan non ha dubbi: “Stasera potremo capire se potrà rivincere lo scudetto!” (Di domenica 18 settembre 2022) L’odierna Gazzetta dello Sport ha intervistato L’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta a proposito della sfida di Stasera tra i rossoneri e il Napoli. “È la partita che vogliamo vedere tutti, si affrontano le migliori della SerieA, le più coraggiose. Il Napoli è bello e potente: per quanto visto finora, penso sia la più convincente della Champions insieme al City. Il Milan senza Leao di fatto non lo conosciamo. Sono molto curioso di vedere come Pioli rimodellerà i suoi. con De Ketelaere che potrà avere un peso specifico importante lì davanti. Dopo Stasera potremo capire se il Milan potrà rivincere lo scudetto.” Milan Scudetto Costacurta Poi l’intervista è continuata ... Leggi su rompipallone (Di domenica 18 settembre 2022) L’odierna Gazzetta dello Sport ha intervistatodifensore delAlessandro Costacurta a proposito della sfida ditra i rossoneri e il Napoli. “È la partita che vogliamo vedere tutti, si affrontano le migliori della SerieA, le più coraggiose. Il Napoli è bello e potente: per quanto visto finora, penso sia la più convincente della Champions insieme al City. Ilsenza Leao di fatto non lo conosciamo. Sono molto curioso di vedere come Pioli rimodellerà i suoi. con De Ketelaere cheavere un peso specifico importante lì davanti. Dopose illo scudetto.”Scudetto Costacurta Poi l’intervista è continuata ...

