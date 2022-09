Lever Cup, anche Matteo Berrettini a Londra per l’ultimo match di Roger Federer (Di domenica 18 settembre 2022) L’azzurro Matteo Berrettini sarà a Londra per la Laver Cup l’ultimo torneo in carriera di Roger Federer che nei giorni scorsi ha annunciato che il torneo sarà il suo ultimo in carriera. Il romano sarà riserva per il Team Europe, la selezione dei giocatori europei che alla O2 Arena di Londra sfiderà i sei tennisti del Team World, una selezione del resto del mondo. Il torneo esibizione, ispirato alla Ryder Cup di golf, andrà in scena dal 23 al 25 settembre. Nel Team Europe sono annunciati tutti i Fab Four: Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray. Il capitano Bjorn Borg ha convocato anche il norvegese Casper Ruud, finalista al Roland Garros e allo Us Open quest’anno, e il greco Stefanos Tsitsipas. Numero 15 del mondo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) L’azzurrosarà aper la Laver Cuptorneo in carriera diche nei giorni scorsi ha annunciato che il torneo sarà il suo ultimo in carriera. Il romano sarà riserva per il Team Europe, la selezione dei giocatori europei che alla O2 Arena disfiderà i sei tennisti del Team World, una selezione del resto del mondo. Il torneo esibizione, ispirato alla Ryder Cup di golf, andrà in scena dal 23 al 25 settembre. Nel Team Europe sono annunciati tutti i Fab Four:, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray. Il capitano Bjorn Borg ha convocatoil norvegese Casper Ruud, finalista al Roland Garros e allo Us Open quest’anno, e il greco Stefanos Tsitsipas. Numero 15 del mondo, ...

