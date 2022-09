Letta “Non vogliamo che l'Italia segua il modello Ungheria” (Di domenica 18 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Pontida oggi è diventata provincia dell'Ungheria. Noi non vogliamo un'Italia che si leghi all'Ungheria come Salvini oggi ha voluto proporre di fare. L'idea che l'Italia diventi oggi un paese come l'Ungheria di Orban è esattamente l'opposto di quello che noi vogliamo fare. Non vogliamo che l'Italia segua il messaggio di Pontida, cioè il modello dell'Ungheria: non vogliamo che vada verso una democrazia che si sta perdendo, non vogliamo un'Italia che cede a Putin e Orban. vogliamo una Italia che sia cuore dell'Europa e che sia fedele alle sue alleanze”. Così il segretario del Pd, Enrico ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Pontida oggi è diventata provincia dell'. Noi nonun'che si leghi all'come Salvini oggi ha voluto proporre di fare. L'idea che l'diventi oggi un paese come l'di Orban è esattamente l'opposto di quello che noifare. Nonche l'il messaggio di Pontida, cioè ildell': nonche vada verso una democrazia che si sta perdendo, nonun'che cede a Putin e Orban.unache sia cuore dell'Europa e che sia fedele alle sue alleanze”. Così il segretario del Pd, Enrico ...

