Lavorare meno, lavorare meglio. (Di domenica 18 settembre 2022) Checco Zalone ci ha fatto sorridere con la sua ironia sul posto fisso. La parola “lavorare” sta assumendo nuovi significati. Una realtà che sembra non rispecchiare più l’Italia di oggi. Infatti, secondo recenti statistiche, quest’anno a lasciare il posto di lavoro soprattutto a tempo indeterminato è stato più di un milione di italiani. Il 31,7% in più rispetto all’anno precedente. Effetto post Covid direbbe qualcuno e in un certo senso la pandemia ci ha messo lo zampino. Il fatto di trovarsi di fronte ad una vita cambiata, chiusi obbligatoriamente in casa, lontano dagli affetti, con la paura di contrarre una malattia sconosciuta, ha fatto ripensare alla propria vita molte persone, giovani e meno giovani. Ha fatto riscoprire la voglia di essere felici e di non perdere tempo con cose che invece felici non rendono. E che non ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 18 settembre 2022) Checco Zalone ci ha fatto sorridere con la sua ironia sul posto fisso. La parola “” sta assumendo nuovi significati. Una realtà che sembra non rispecchiare più l’Italia di oggi. Infatti, secondo recenti statistiche, quest’anno a lasciare il posto di lavoro soprattutto a tempo indeterminato è stato più di un milione di italiani. Il 31,7% in più rispetto all’anno precedente. Effetto post Covid direbbe qualcuno e in un certo senso la pandemia ci ha messo lo zampino. Il fatto di trovarsi di fronte ad una vita cambiata, chiusi obbligatoriamente in casa, lontano dagli affetti, con la paura di contrarre una malattia sconosciuta, ha fatto ripensare alla propria vita molte persone, giovani egiovani. Ha fatto riscoprire la voglia di essere felici e di non perdere tempo con cose che invece felici non rendono. E che non ...

AdolfoTasinato : @pdnetwork @EnricoLetta Prodi quello delle privatizzazioni a due soldi dei beni italiani e dell’euro che ci fa lavo… - _yelle_ : @elobrioche il colpo di calore lo puoi prendere anche senza lavorare. E pure lavorare all’aperto con -10 non è che… - GLMormile3 : io credo che questa Italia si meriti un assaggio della #peggioredestradisempre. Cosi tanto per spronfondare ancora… - stefgui66 : @pdnetwork @EnricoLetta Una leggenda vivente 1936,27, dovevamo lavorare un giorno in meno, doveva sparire il precar… - grindelwaldo : @pdnetwork @EnricoLetta #Prodi quello dell’eurotassa? #Prodi quello del lavorare meno bla bla guadagnare di più?… -