La Commissione Ue propone di tagliare i fondi all'Ungheria se non ci saranno riforme sullo stato di diritto. Budapest: «Accordo entro novembre»

La Commissione Europea ha proposto oggi, domenica 18 settembre, un taglio del 65% ai fondi di coesione destinati all'Ungheria, corrispondente a 7,5 miliardi di euro. La ragione è il rischio che il Paese apporta al budget Ue nell'ambito delle violazioni dello stato di diritto, in particolare in materia di anticorruzione. Secondo l'Unione, l'Ungheria si discosta troppo dai valori europei, e non garantisce sempre la loro validità all'interno dei propri confini. Questo comporta un rischio per i fondi dell'Ue, che potrebbero essere destinati da Budapest a progetti non in linea con i valori dell'Unione. A parere della Commissione, il rischio permane nonostante le riforme promesse dall'esecutivo di Budapest per affrontare i ...

