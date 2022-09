Juventus, Miretti: «Dobbiamo dare tutto per uscire dalla crisi» (Di domenica 18 settembre 2022) Fabio Miretti, centrocampista della Juve, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Monza: le dichiarazioni Intervistato da Dazn, Fabio Miretti ha parlato nel pre partita di Monza Juve. PAROLE – «Tra di noi abbiamo capito che bisogna tirare fuori tutto e bisogna uscire da questo periodo complicato. Per farlo Dobbiamo lavorare al meglio tutti i giorni e ci presentiamo a questa partita nel migliore dei modi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Fabio, centrocampista della Juve, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Monza: le dichiarazioni Intervistato da Dazn, Fabioha parlato nel pre partita di Monza Juve. PAROLE – «Tra di noi abbiamo capito che bisogna tirare fuorie bisognada questo periodo complicato. Per farlolavorare al meglio tutti i giorni e ci presentiamo a questa partita nel migliore dei modi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

