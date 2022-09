Giovane agente cilentano arresta 43enne in flagranza di reato (Di domenica 18 settembre 2022) Nella serata del 15 settembre, la Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza del reato di tentato furto, in un bar/ristorante della zona, un cittadino italiano di anni 43, originario dell’hinterland cosentino, gravato da precedenti di polizia per vari reati. Nella notte del 15 settembre, il Giovane poliziotto cilentano L.M, del Commissariato di Stato agli ordini del vicequestore aggiunto Dottor Giuseppe Zanfini, libero dal servizio, si trovava all’interno dell’attività commerciale della cittadina calabra, nel corso del quale il reo e la sua complice sostavano. L’agente, insospettito dall’atteggiamento della coppia, li ha osservati attentamente e seguito l’uomo, fino a coglierlo sul fatto, in flagranza del reato. Il poliziotto ha così consentito di individuare e ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 18 settembre 2022) Nella serata del 15 settembre, la Polizia di Stato ha tratto in arresto indeldi tentato furto, in un bar/ristorante della zona, un cittadino italiano di anni 43, originario dell’hinterland cosentino, gravato da precedenti di polizia per vari reati. Nella notte del 15 settembre, ilpoliziottoL.M, del Commissariato di Stato agli ordini del vicequestore aggiunto Dottor Giuseppe Zanfini, libero dal servizio, si trovava all’interno dell’attività commerciale della cittadina calabra, nel corso del quale il reo e la sua complice sostavano. L’, insospettito dall’atteggiamento della coppia, li ha osservati attentamente e seguito l’uomo, fino a coglierlo sul fatto, indel. Il poliziotto ha così consentito di individuare e ...

