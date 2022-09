Gazzetta: la dirigenza Juve è sorpresa per lo sfogo di Allegri a Sconcerti, qualcuno non ha apprezzato (Di domenica 18 settembre 2022) La dirigenza Juve non ha gradito la chiacchierata che Massimiliano Allegri ha fatto con Mario Sconcerti, pubblicata ieri dal Corriere della Sera. I dirigenti, in particolare quelli non Allegriani, sono rimasti sorpresi e ora il tecnico potrebbe rischiare una multa. “L’ambiente non può essere sereno e, come se non bastasse, sono arrivate le verità del tecnico raccolte da Mario Sconcerti e pubblicate sul «Corriere della Sera» a scatenare nuovi dibattiti, sui social e non solo. «E’ stata una chiacchierata — ha spiegato il tecnico —, Mario è un amico e non ci sentivamo da 4 anni. Non ci voleva lui per dire che finora non ho mai avuto la Juve reale, a pieno regime, ma solo quella virtuale». Lo sfogo è stato accolto con sorpresa dalla ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022) Lanon ha gradito la chiacchierata che Massimilianoha fatto con Mario, pubblicata ieri dal Corriere della Sera. I dirigenti, in particolare quelli nonani, sono rimasti sorpresi e ora il tecnico potrebbe rischiare una multa. “L’ambiente non può essere sereno e, come se non bastasse, sono arrivate le verità del tecnico raccolte da Marioe pubblicate sul «Corriere della Sera» a scatenare nuovi dibattiti, sui social e non solo. «E’ stata una chiacchierata — ha spiegato il tecnico —, Mario è un amico e non ci sentivamo da 4 anni. Non ci voleva lui per dire che finora non ho mai avuto lareale, a pieno regime, ma solo quella virtuale». Loè stato accolto condalla ...

