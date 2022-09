Funerali di Elisabetta II: Joe Biden rende omaggio alla regina prima dei funerali – Il video (Di domenica 18 settembre 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first Lady Jill Biden sono arrivati oggi a Westminster Hall per rendere omaggio alla regina Elisabetta II. Nella vigilia dei funerali di Stato della defunta sovrana, il leader Usa è apparso su un balcone che affaccia sul feretro dove riposa la regina, secondo quanto riporta Reuters. Per alcuni istanti, si è fermato davanti al feretro, con accanto la moglie Jill e l’ambasciatrice Usa a Londra Jane Hartley. Si è poi fatto il segno della croce e si è portato per qualche attimo la mano sul cuore, prima di lasciare la sala che da ieri ospita i vari leader internazionali. September 18, 2022 Centinaia di migliaia di persone di ogni ceto sociale si ... Leggi su open.online (Di domenica 18 settembre 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joee la first Lady Jillsono arrivati oggi a Westminster Hall perreII. Nella vigilia deidi Stato della defunta sovrana, il leader Usa è apparso su un balcone che affaccia sul feretro dove riposa la, secondo quanto riporta Reuters. Per alcuni istanti, si è fermato davanti al feretro, con accanto la moglie Jill e l’ambasciatrice Usa a Londra Jane Hartley. Si è poi fatto il segno della croce e si è portato per qualche attimo la mano sul cuore,di lasciare la sala che da ieri ospita i vari leader internazionali. September 18, 2022 Centinaia di migliaia di persone di ogni ceto sociale si ...

