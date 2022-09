Elezioni: Meloni, 'contestatori a nostri comizi, Lamorgese spieghi se si sta cercando incidente' (2) (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) - "Una signorina che mi dava della puttana in piazza -denuncia ancora Meloni- è finita a La7 intervistata come grande riferimento della sinistra. Stamattina, alla quinta volta, ho chiamato il ministro Lamorgese e ho detto: mai lei si rende conto che significa far arrivare dei contestatori che ti insultano, non viene il dubbio che a un certo punto qualcuno possa innervosirsi, che possano esserci dei problemi? Io ringrazio Dio, ringrazio Fratelli d'Italia, ringrazio il nostro popolo, perchè fin qui nessuno ha risposto alle provocazioni. Però voglio capire dal ministro Lamorgese, da chi gestisce l'ordine pubblico, se qui si sta cercando l'incidente per poi dire che noi siamo inaffidabili, per poi scaricarlo su di noi, per poi farci un po' di campagna elettorale". "Era successo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) - "Una signorina che mi dava della puttana in piazza -denuncia ancora- è finita a La7 intervistata come grande riferimento della sinistra. Stamattina, alla quinta volta, ho chiamato il ministroe ho detto: mai lei si rende conto che significa far arrivare deiche ti insultano, non viene il dubbio che a un certo punto qualcuno possa innervosirsi, che possano esserci dei problemi? Io ringrazio Dio, ringrazio Fratelli d'Italia, ringrazio il nostro popolo, perchè fin qui nessuno ha risposto alle provocazioni. Però voglio capire dal ministro, da chi gestisce l'ordine pubblico, se qui si stal'per poi dire che noi siamo inaffidabili, per poi scaricarlo su di noi, per poi farci un po' di campagna elettorale". "Era successo ...

