Elezioni: Crosetto, 'leader centrodestra non uniti come dovrebbero' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 17 set (Adnkronos) - Berlusconi, Salvini e Meloni "non ho l'impressione che siano uniti come potrebbero essere. So che hanno scritto un programma comune. Conosco la storia dell'Italia. Abbiamo avuto il primo governo che metteva insieme il M5S e la Lega. Abbiamo avuto governi in cui c'erano partiti che si odiavano, si contraddicevano, e però li abbiamo avuti e sono andati bene a tutti. Ora questi, che hanno dei punti di differenza ma sono riusciti a limarli costruendo un programma su cui tutti si riconoscono, dovrebbero fare più paura? Mi sembra una contraddizione”. Lo ha detto Guido Crosetto a Rtl 102.5. Se il centrodestra dovesse vincere come coalizione ma se non dovesse avere i numeri necessari, dove si prendono questi parlamentari in più? “Secondo me questa opzione non esiste. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 17 set (Adnkronos) - Berlusconi, Salvini e Meloni "non ho l'impressione che sianopotrebbero essere. So che hanno scritto un programma comune. Conosco la storia dell'Italia. Abbiamo avuto il primo governo che metteva insieme il M5S e la Lega. Abbiamo avuto governi in cui c'erano partiti che si odiavano, si contraddicevano, e però li abbiamo avuti e sono andati bene a tutti. Ora questi, che hanno dei punti di differenza ma sono riusciti a limarli costruendo un programma su cui tutti si riconoscono,fare più paura? Mi sembra una contraddizione”. Lo ha detto Guidoa Rtl 102.5. Se ildovesse vincerecoalizione ma se non dovesse avere i numeri necessari, dove si prendono questi parlamentari in più? “Secondo me questa opzione non esiste. ...

