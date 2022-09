Ecco cosa si porta nella tomba la Regina Elisabetta: sconvolgente (Di domenica 18 settembre 2022) A vegliare il sonno della Regina una preziosa sentinella: la Corona Imperiale di Stato, gioiello di inestimabile valore simbolo della monarchia britannica, posata sulla bara della Regina Elisabetta II. Sua maestà la indossò per la prima volta il 2 giugno del 1953 per recarsi dall'abbazia a Buckingham Palace in veste di nuova sovrana per salutare i sudditi dal balcone del palazzo reale. Per poi appoggiarla sul capo in occasione dell'annuale discorso in Parlamento che annuncia i principali piani legislativi del governo. Nel 2018 fu lei stessa a scherzare su quanto fosse pesante questo gioiello, «non puoi guardare in basso mentre leggi il discorso, perché se lo facessi ti si spezzerebbe il collo», disse dei 910 grammi, quasi un chilo, di pietre preziose. «Ci sono alcuni svantaggi nelle corone, ma per il resto sono oggetti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) A vegliare il sonno dellauna preziosa senti: la Corona Imperiale di Stato, gioiello di inestimabile valore simbolo della monarchia britannica, posata sulla bara dellaII. Sua maestà la indossò per la prima volta il 2 giugno del 1953 per recarsi dall'abbazia a Buckingham Palace in veste di nuova sovrana per salutare i sudditi dal balcone del palazzo reale. Per poi appoggiarla sul capo in occasione dell'annuale discorso in Parlamento che annuncia i principali piani legislativi del governo. Nel 2018 fu lei stessa a scherzare su quanto fosse pesante questo gioiello, «non puoi guardare in basso mentre leggi il discorso, perché se lo facessi ti si spezzerebbe il collo», disse dei 910 grammi, quasi un chilo, di pietre preziose. «Ci sono alcuni svantaggi nelle corone, ma per il resto sono oggetti ...

