DIRETTA MotoGP, GP Aragon 2022 LIVE: Bagnaia davanti, ma Bastianini è minaccioso. Out Quartararo (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -11 Bastianini ora dà la sensazione di non voler forzare. Sta studiando le traiettorie di Bagnaia. -12 Bagnaia ha mezzo secondo su Bastianini e 1?3 su Binder. -12 Bagnaia al comando davanti a Bastianini, Binder, Aleix Espargarò, Miller, Martin, Zarco, Marini, OLIVEira ed Alex Marquez. -13 Scatenato Bastianini. In mezzo giro ha guadagnato mezzo secondo a Bagnaia. -14 Dopo l’errore, Bastianini è scivolato a 9 decimi da Bagnaia, tutto da rifare per il romagnolo. -14 Il duello tra gli italiani ha consentito a Binder, Aleix Espargarò e Miller di rifarsi sotto. -15 Bastianini finisce lungo in frenata ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-11ora dà la sensazione di non voler forzare. Sta studiando le traiettorie di. -12ha mezzo secondo sue 1?3 su Binder. -12al comando, Binder, Aleix Espargarò, Miller, Martin, Zarco, Marini, Oira ed Alex Marquez. -13 Scatenato. In mezzo giro ha guadagnato mezzo secondo a. -14 Dopo l’errore,è scivolato a 9 decimi da, tutto da rifare per il romagnolo. -14 Il duello tra gli italiani ha consentito a Binder, Aleix Espargarò e Miller di rifarsi sotto. -15finisce lungo in frenata ...

SkySportMotoGP : ????? NUVOLA ROSSAAAAAA IN POLE POSITION ?? ? ?? Tre Ducati davanti I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : Moto2, la spunta Acosta Record del pilota spagnolo: è il più giovane a raggiungere la seconda vittoria, a 18 anni e… - SkySportMotoGP : ? MOTO3, ANCORA GUEVARA Ad Aragon festeggia la sua quinta vittoria in Moto3, la 4^ quest'anno Nessun italiano nei p… - xxxhgio : RT @SkySportMotoGP: ?? MotoGP, GP di Aragon: la gara LIVE su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW #SkyMotori #SkyMotoGP #Mo… - xxxhgio : RT @SkySportMotoGP: Aragon, QUARTARARO E MARQUEZ out al primo giro Fortunatamente entrambi i piloti ok IL LIVE -