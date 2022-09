Di Maria e Juventus da incubo, primo storico successo in Serie A del Monza. Lazio e Fiorentina rialzano la testa (Di domenica 18 settembre 2022) Se c’erano ancora dei dubbi, adesso c’è la certezza: la Juventus è in crisi e, con il passare delle partite, la situazione sembra soltanto peggiorare. I bianconeri, infatti, dopo la brutta sconfitta in Champions League con il Benfica, vengono battuti anche dal Monza nel match valevole per la settima giornata di Serie A 2022/2023. Un gol realizzato al 74? da Christian Gytkjaer regala agli uomini del neo-tecnico Raffaele Palladino il loro primo storico successo nella massima Serie e potrebbe condannare Massimiliano Allegri all’esonero. La posizione del tecnico toscano è a serio rischio e la sosta di certo non gioca a suo favore, poiché se la dirigenza vuole cambiare, questo potrebbe essere il momento più opportuno. Una squadra che, come nelle precedenti uscite, ha ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Se c’erano ancora dei dubbi, adesso c’è la certezza: laè in crisi e, con il passare delle partite, la situazione sembra soltanto peggiorare. I bianconeri, infatti, dopo la brutta sconfitta in Champions League con il Benfica, vengono battuti anche dalnel match valevole per la settima giornata diA 2022/2023. Un gol realizzato al 74? da Christian Gytkjaer regala agli uomini del neo-tecnico Raffaele Palladino il loronella massimae potrebbe condannare Massimiliano Allegri all’esonero. La posizione del tecnico toscano è a serio rischio e la sosta di certo non gioca a suo favore, poiché se la dirigenza vuole cambiare, questo potrebbe essere il momento più opportuno. Una squadra che, come nelle precedenti uscite, ha ...

