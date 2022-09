Debora, travolta dall'alluvione a Senigallia: “La nostra fuga con la vicina disabile in braccio” (Di domenica 18 settembre 2022) “L’acqua ci arrivava al petto, ho bussato forte alla casa dell’anziana che dormiva. E tenevo sulla mia testa il nostro beagle Tom” Leggi su repubblica (Di domenica 18 settembre 2022) “L’acqua ci arrivava al petto, ho bussato forte alla casa dell’anziana che dormiva. E tenevo sulla mia testa il nostro beagle Tom”

TuttoQuaNews : RT @repubblica: Debora, travolta dall'alluvione a Senigallia: “La nostra fuga con la vicina disabile in braccio” [dalla nostra inviata Romi… - raspa90 : RT @repubblica: Debora, travolta dall'alluvione a Senigallia: “La nostra fuga con la vicina disabile in braccio” [dalla nostra inviata Romi… - repubblica : Debora, travolta dall'alluvione a Senigallia: “La nostra fuga con la vicina disabile in braccio” [dalla nostra invi… - RedazioneLaNews : Debora, travolta dall'alluvione a Senigallia: “La nostra fuga con la vicina disabile in braccio” -