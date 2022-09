Coppa Davis 2022, Nicolas Mahut molto critico sul format: “Non attira nessuno ed è ingiusto!” (Di domenica 18 settembre 2022) Per la Francia, l’avventura nell’edizione 2022 di Coppa Davis è già terminata. La vittoria di ieri contro il Belgio ha permesso ai transalpini, quantomeno, di non terminare in ultima posizione nel Gruppo C di Amburgo della fase a gironi delle Finali della competizione. Oggi Germania e Australia si giocheranno il primato, avendo entrambe certezza di essere nell’ultima fase a eliminazione diretta di Malaga (Spagna) nel mese di novembre. Un nuovo format quello della Davis che convince poco. Alcuni giorni fa Andy Murray si era lamentato per il termine dei match in orari inopportuni (notte inoltrata). A rincarare la dose era stato poi Gilles Moretton, presidente della Federazione francese di tennis, che aveva posto l’accento sullo scarso interesse dalla rassegna da parte del pubblico. Considerazioni che ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Per la Francia, l’avventura nell’edizionediè già terminata. La vittoria di ieri contro il Belgio ha permesso ai transalpini, quantomeno, di non terminare in ultima posizione nel Gruppo C di Amburgo della fase a gironi delle Finali della competizione. Oggi Germania e Australia si giocheranno il primato, avendo entrambe certezza di essere nell’ultima fase a eliminazione diretta di Malaga (Spagna) nel mese di novembre. Un nuovoquello dellache convince poco. Alcuni giorni fa Andy Murray si era lamentato per il termine dei match in orari inopportuni (notte inoltrata). A rincarare la dose era stato poi Gilles Moretton, presidente della Federazione francese di tennis, che aveva posto l’accento sullo scarso interesse dalla rassegna da parte del pubblico. Considerazioni che ...

ItaliaTeam_it : Matteo Berrettini batte Sebastian Baez in due set, Jannik Sinner si impone in tre set su Francisco Cerundolo. In… - Gazzetta_it : Marco Mengoni tifoso in Coppa Davis: tennis, volley, corsa e Roma, tutte le sue passioni sportive - LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - infoitsport : Coppa Davis: Bologna chiama, gli azzurri ci sono. Berrettini: «Che bolgia pazzesca» - infoitsport : Diretta Italia Svezia/ Coppa Davis 2022 streaming video Rai -