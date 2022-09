Coppa Davis 2022, Jannik Sinner: “Stanco di fisico e di testa, ma ho dato il 100% di quello che avevo” (Di domenica 18 settembre 2022) Una delle peggiori partite mai giocate da Jannik Sinner. E’ questa la valutazione del match giocato dall’altoatesino a Bologna, nell’ambito del Gruppo A della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2022. La sconfitta contro il “normale” svedese Mikael Ymer per 6-4 3-6 6-3 è stata ininfluente ai fini del pass per i quarti di finale dell’Italia da prima nel raggruppamento, visto il successo di Matteo Berrettini contro Elias Ymer a precedere l’incontro di Jannik. Successivamente Fabio Fognini e Simone Bolelli hanno regalato al Bel Paese il punto del 2-1 contro gli scandinavi. “Il nostro obiettivo principale era qualificarci per Malaga. Siamo primi grazie a Matteo, come squadra siamo contenti di esserci. Oggi a me non è andata bene, ma ci ho provato fino all’ultimo“, ha raccontato ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Una delle peggiori partite mai giocate da. E’ questa la valutazione del match giocato dall’altoatesino a Bologna, nell’ambito del Gruppo A della fase a gironi delle Finali di. La sconfitta contro il “normale” svedese Mikael Ymer per 6-4 3-6 6-3 è stata ininfluente ai fini del pass per i quarti di finale dell’Italia da prima nel raggruppamento, visto il successo di Matteo Berrettini contro Elias Ymer a precedere l’incontro di. Successivamente Fabio Fognini e Simone Bolelli hanno regalato al Bel Paese il punto del 2-1 contro gli scandinavi. “Il nostro obiettivo principale era qualificarci per Malaga. Siamo primi grazie a Matteo, come squadra siamo contenti di esserci. Oggi a me non è andata bene, ma ci ho provato fino all’ultimo“, ha raccontato ...

