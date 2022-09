Coppa Davis 2022, i risultati delle serie minori. La Grecia di Tsitsipas passa in Tunisia. La Norvegia di Ruud batte l’India (Di domenica 18 settembre 2022) Nel fine settimana si sono giocati anche i Gruppi Mondiali I e II della Coppa Davis 2022 di tennis. Nel Gruppo Mondiale I le 12 vincitrici giocheranno le Qualificazioni per l’accesso alle Finali della Coppa Davis 2023. Le 12 perdenti giocheranno i Play-Off per il Gruppo Mondiale I 2023. GRUPPO MONDIALE I Austria-Pakistan 4-0 Colombia-Turchia 3-0 (in corso) Israele-Repubblica Ceca 1-3 Uzbekistan-Giappone 3-1 Ecuador-Svizzera 1-2 (in corso) Perù-Cile 1-1 (in corso) Portogallo-Brasile 3-1 Norvegia-India 3-1 Ucraina-Ungheria 1-3 Slovacchia-Romania 3-1 Finlandia-Nuova Zelanda 5-0 Bosnia Erzegovina-Messico 3-1 Nel Gruppo Mondiale II le 12 vincitrici giocheranno i Play-Off per il Gruppo Mondiale I 2023. Le 12 perdenti giocheranno il Gruppo Mondiale II 2023. GRUPPO MONDIALE II Uruguay-Cina ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Nel fine settimana si sono giocati anche i Gruppi Mondiali I e II delladi tennis. Nel Gruppo Mondiale I le 12 vincitrici giocheranno le Qualificazioni per l’accesso alle Finali della2023. Le 12 perdenti giocheranno i Play-Off per il Gruppo Mondiale I 2023. GRUPPO MONDIALE I Austria-Pakistan 4-0 Colombia-Turchia 3-0 (in corso) Israele-Repubblica Ceca 1-3 Uzbekistan-Giappone 3-1 Ecuador-Svizzera 1-2 (in corso) Perù-Cile 1-1 (in corso) Portogallo-Brasile 3-1-India 3-1 Ucraina-Ungheria 1-3 Slovacchia-Romania 3-1 Finlandia-Nuova Zelanda 5-0 Bosnia Erzegovina-Messico 3-1 Nel Gruppo Mondiale II le 12 vincitrici giocheranno i Play-Off per il Gruppo Mondiale I 2023. Le 12 perdenti giocheranno il Gruppo Mondiale II 2023. GRUPPO MONDIALE II Uruguay-Cina ...

Eurosport_IT : MATTEO È INGIOCABILE ?????? Terza vittoria di fila per Berrettini in Coppa Davis, che regala anche il primo punto all… - Eurosport_IT : Il bellissimo pensiero di Matteo per Lorenzo Sonego dopo la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Davis: ques… - Gazzetta_it : Marco Mengoni tifoso in Coppa Davis: tennis, volley, corsa e Roma, tutte le sue passioni sportive - Nicola89144151 : Coppa Davis, quarti di finale: Italia - Stati Uniti (24/11) - palmirafaella : RT @Gazzetta_it: Marco Mengoni tifoso in Coppa Davis: tennis, volley, corsa e Roma, tutte le sue passioni sportive -