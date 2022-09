Convocati Lazio per la Cremonese: un solo assente per Sarri (Di domenica 18 settembre 2022) Convocati Lazio per la sfida alla Cremonese: la lista completa a disposizione di Maurizio Sarri. C’è un solo assente Maurizio Sarri ha diramato la lista dei giocatori Convocati per la sfida della Lazio contro la Cremonese. assente solo Lazzari, c’è invece regolarmente Zaccagni. Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel; Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli; Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino; Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022)per la sfida alla: la lista completa a disposizione di Maurizio. C’è unMaurizioha diramato la lista dei giocatoriper la sfida dellacontro laLazzari, c’è invece regolarmente Zaccagni. Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel; Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli; Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino; Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

