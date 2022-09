Ciclismo | Mondiali 2022 | Ellen van Dijk conquista l’oro a cronometro per il secondo anno consecutivo Vittoria Guazzini trionfa tra le Under 23!

(Di domenica 18 settembre 2022)vansi conferma campionessa del mondo a. A Wollongong l’olandese classe 1987 fa segnare il miglior tempo a ogni intermedio e termina i 34,2 km in 44’28”60 davanti alla statunitense Grace Brown e alla svizzera Marlen Reusser. Tra le23 (undici in totale le atlete in gara in questa categoria)invece una magnifica, autrice di una prova veramente sensazionale (la quarta migliore in assoluto). Dopo il successo della scorsa stagione aiin Belgio e in seguito alla seconda posizione in Germania agli Europei di agosto, vannon fallisce in uno degli impegni più importanti della stagione eun magnifico oro mondiale. Per l’olandese si tratta del terzo ...

zazoomblog : Cronometro Mondiali ciclismo: l’ordine di partenza femminile - #Cronometro #Mondiali #ciclismo: - zazoomblog : Dove vedere i Mondiali di ciclismo in diretta tv e streaming - #vedere #Mondiali #ciclismo #diretta - zazoomblog : Ciclismo Mondiali Wollongong 2022 cronometro femminile: percorso e altimetria - #Ciclismo #Mondiali #Wollongong -

Sta per iniziare un'altra stagione della disciplina invernale del, Europei, Coppa del Mondo in Val di Sole e tanti altri appuntamenti in un'annata che si preannuncia scoppiettante, preceduta da numerosi colpi di mercato Mentre gli occhi di tutti ...Australia, dodici anni dopo. La seconda volta della rassegna iridata in questo continente. Nel 2010 i priminel Down Under sono stati a Geelong, a uno sguardo da Melbourne. Sull'ammiraglia italiana c'è Paolo Bettini, c.t. nella stagione più difficile, quella della tragedia di Franco Ballerini. In ...MONDIALI - Si parte subito con un oro per l'Italia ai Mondiali in Australia. La prova a cronometro élite femminile aveva al suo interno anche 11 atlete U23 ...Stanotte si apre il Mondiale 2022 di ciclismo su strada, che vede come prima gara a Wollongong (Australia) la cronometro donne Elite. Le atlete gareggeranno lungo i 34,2 chilometri che poche ore dopo ...