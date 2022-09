Caldo e incendi, Caputo chiede la proroga dell’impiego dei forestali (Di domenica 18 settembre 2022) “A fine settembre prossimo? terminerà il servizio antincendio svolto dai lavoratori cosiddetti ‘centunisti’. L’esiguo numero delle unità lavorative che resterà in servizio, non potrà garantire l’organizzazione delle squadre per fronteggiare eventuali emergenze incendi. Sarebbe opportuno, anche alla luce dei recenti episodi incendiari che continuano a devastare il nostro territorio, prorogare il termine di scadenza dei (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di domenica 18 settembre 2022) “A fine settembre prossimo? terminerà il servizio anto svolto dai lavoratori cosiddetti ‘centunisti’. L’esiguo numero delle unità lavorative che resterà in servizio, non potrà garantire l’organizzazione delle squadre per fronteggiare eventuali emergenze. Sarebbe opportuno, anche alla luce dei recenti episodiari che continuano a devastare il nostro territorio,re il termine di scadenza dei (Monrealelive.it)

