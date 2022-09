Alluvione nelle Marche, si cercano i dispersi e i colpevoli (Di domenica 18 settembre 2022) AGI - Quella che si apre domani sarà una settimana importante per l'inchiesta aperta dalla procura di Ancona dopo l'Alluvione di giovedì notte, che ha causato 11 morti, 50 feriti, 150 sfollati, mentre vanno avanti anche oggi le ricerche dei due dispersi: Mattia, un bimbo di 8 anni, e una donna di 56 anni, Brunella Chiù. Il fascicolo è stato aperto già nella mattinata di venerdì, a poche ore dal disastro che ha colpito le aree di Senigallia (Ancona) e di Cantiano, nel centro-nord delle Marche. Per ora non ci sono indagati e gli atti che sono in mano ai carabinieri forestali di Ancona, frutto di due visite presso la Regione Marche, rappresentano documenti conoscitivi che non sono stati posti sotto sequestro. Da domani la situazione potrebbe cambiare e ci potrebbero essere i primi indagati, sia pure come atto dovuto. Il ... Leggi su agi (Di domenica 18 settembre 2022) AGI - Quella che si apre domani sarà una settimana importante per l'inchiesta aperta dalla procura di Ancona dopo l'di giovedì notte, che ha causato 11 morti, 50 feriti, 150 sfollati, mentre vanno avanti anche oggi le ricerche dei due: Mattia, un bimbo di 8 anni, e una donna di 56 anni, Brunella Chiù. Il fascicolo è stato aperto già nella mattinata di venerdì, a poche ore dal disastro che ha colpito le aree di Senigallia (Ancona) e di Cantiano, nel centro-nord delle. Per ora non ci sono indagati e gli atti che sono in mano ai carabinieri forestali di Ancona, frutto di due visite presso la Regione, rappresentano documenti conoscitivi che non sono stati posti sotto sequestro. Da domani la situazione potrebbe cambiare e ci potrebbero essere i primi indagati, sia pure come atto dovuto. Il ...

