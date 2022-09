Wta 250 Portoroz 2022: montepremi e prize money (Di sabato 17 settembre 2022) Il montepremi ed il prize money del torneo Wta 250 di Portoroz 2022 (cemento outdoor). Difende il titolo Jasmine Paolini, che un anno fa su questi campi conquistò il primo titolo a livello di circuito maggiore. L’altra azzurra presente in tabellone è Martina Trevisan. A guidare il seeding c’è la britannica Emma Raducanu, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori. Il parterre è di altissimo spessore e comprende, tra le altre, anche la brasiliana Beatriz Haddad Maia, l’australiana Ajla Tomljanovic, la croata Donna Vekic e la kazaka Elena Rybakina, vincitrice quest’anno a Wimbledon. Riflettori puntati pure sull’americana Bernarda Pera e sulla slovena Tamara Zidansek, che incarna tutte le speranze del pubblico di casa. Il prize money totale dell’evento corrisponde ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Iled ildel torneo Wta 250 di(cemento outdoor). Difende il titolo Jasmine Paolini, che un anno fa su questi campi conquistò il primo titolo a livello di circuito maggiore. L’altra azzurra presente in tabellone è Martina Trevisan. A guidare il seeding c’è la britannica Emma Raducanu, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori. Il parterre è di altissimo spessore e comprende, tra le altre, anche la brasiliana Beatriz Haddad Maia, l’australiana Ajla Tomljanovic, la croata Donna Vekic e la kazaka Elena Rybakina, vincitrice quest’anno a Wimbledon. Riflettori puntati pure sull’americana Bernarda Pera e sulla slovena Tamara Zidansek, che incarna tutte le speranze del pubblico di casa. Iltotale dell’evento corrisponde ...

livetennisit : WTA 500 Tokyo e WTA 250 Seoul: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali (LIVE) - TENIPOcom : WTA 250 Chennai - Hard (Quarterfinal) Magda Linette (POL) def. Rebecca Marino (CAN) 7-6(10) 6-3 - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv al commento di Linette ???? vs Marino ????, quarti di finale del Wta 250 di Chennai - livetennisit : WTA 250 Seoul: Il Tabellone di Quali con il programma di domani. Nessuna italiana presente - FiorinoLuca : Live su @SuperTennisTv per Bouchard ???? vs Podoroska ????, quarti di finale del WTA 250 di Chennai. -