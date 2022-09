Tutta l’estate col condizionatore acceso e si vanta sui social, poi la bolletta choc: la cifra impressionante (Di sabato 17 settembre 2022) Rincaro bollette, il duro sfogo fa il giro della rete in poche ore. Come tutti hanno avuto modo di vivere sulla propria pelle, l’estate 2022 è stata molto calda. Temperature alte, picchi che hanno sfiorato persino i 40°, hanno certamente sollevato diverse osservazioni, dal clima ai consumi per i condizionatori. Di recente una utente su Twitter ha denunciato pubblicamente la bolletta choc dell’elettricità dopo aver tenuto acceso il condizionatore per tutto il mese di luglio. Lo sfogo di “Resto ferma” dopo la bolletta choc. Tutto ha avuto inizio dal mese di luglio, quando le temperature hanno sfiorato picchi di caldo da record. Un caldo a tratti insopportabile, ma c’è chi è corso ai ripari azionando il condizionatore. Ed è il caso di una utente che si ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 settembre 2022) Rincaro bollette, il duro sfogo fa il giro della rete in poche ore. Come tutti hanno avuto modo di vivere sulla propria pelle,2022 è stata molto calda. Temperature alte, picchi che hanno sfiorato persino i 40°, hanno certamente sollevato diverse osservazioni, dal clima ai consumi per i condizionatori. Di recente una utente su Twitter ha denunciato pubblicamente ladell’elettricità dopo aver tenutoilper tutto il mese di luglio. Lo sfogo di “Resto ferma” dopo la. Tutto ha avuto inizio dal mese di luglio, quando le temperature hanno sfiorato picchi di caldo da record. Un caldo a tratti insopportabile, ma c’è chi è corso ai ripari azionando il. Ed è il caso di una utente che si ...

RaiDue : C'è chi non aspettava altro da tutta l'estate, e chi mente. ?? #ILunatici sono tornati, @RobertoArduini1 e… - _sunr1s3 : @Akgonn È da tutta l'estate che lo dico eppure nessuno mi ci porta?? - GuruJuve : Passata un po' sottotraccia la conferma che Locatelli è pensato come prima riserva. Durante tutta l'estate ho lett… - middleagewome : Ma ci pensate che stasera rivedremo quelle due dopo esser state in astinenza per tutta l'estate, urlo - settimiobro : RT @andr900: Sì sono fatti tutta l'estate col climatizzatore a palla con temperature tipo Alaska perché loro erano i ribelli, quelli che se… -