Speranza: 'Il problema è l'astensionismo ma la partita è aperta' (Di sabato 17 settembre 2022) La Speranza (si perdoni il gioco di parole) è quella di recuperare il voto degli indecisi e dei potenziali astensionisti. 'Il problema più grande che abbiamo a sette giorni dalle elezioni è dato dall'... Leggi su globalist (Di sabato 17 settembre 2022) La(si perdoni il gioco di parole) è quella di recuperare il voto degli indecisi e dei potenziali astensionisti. 'Ilpiù grande che abbiamo a sette giorni dalle elezioni è dato dall'...

Midlothian801 : @FratellidItalia 'Ommioddio,Speranza ci ha chiuso in casa!'. Poi non importa che fuori c'era una pandemia e il risc… - amorebic : @Pirichello @diohakane Da un lato la speranza è che impari anche a finalizzare così, il problema è che a quel punt… - rossounfiore : #Speranza schizofrenico paranoide o tentativo di risolvere il problema pensioni? Ad ogni modo l'anima de li mejo mortacci vostri - mammasi68 : RT @valeriosaitta1: @schifitatanto @EnricoLetta @pdnetwork @pbersani @robersperanza @nicoirto @PDCalabria @pdreggiocal Il problema non sono… - LoisZorro : RT @lisameyerildra1: Ho sentito un ragazzo di 17 anni dire che le donne adesso esagerano con la pretesa della parità, poi non venitemi a di… -