Richetti, Calenda: "Matteo minacciato, è stato lui a denunciare" (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Il leader di Azione, Carlo Calenda, torna a difendere su Twitter il senatore Matteo Richetti, protagonista ieri di un articolo di Fanpage nel quale una donna – in forma anonima e senza rivelarne l'identità – lo accusa di molestie. Dopo le parole dello stesso senatore, Calenda oggi sottolinea sul social: "1) Richetti non è accusato perché nessuno lo ha mai denunciato. 2) viceversa la persona in questione è stata denunciata un anno fa per stalking e minacce anche alla famiglia di Matteo. 3) la persona in questione ha fatto cose analoghe in passato e già artefatto messaggi e mail. Ora, questa è l'ultima risposta che daremo sull'argomento. La magistratura sta lavorando così come la polizia postale. In nessun paese al mondo si raccolgono denunce anonime e si ignorano atti ...

il_pucciarelli : Uscendo pubblicamente in difesa dell’onore di Richetti, Calenda ha appena confermato che si tratta di Richetti - Open_gol : Stando a quanto scritto dal segretario di Azione, sarebbe Richetti l’uomo accusato di molestie sessuali da una donn… - il_pucciarelli : @FraCortucci Sto dicendo quello che ho scritto: che il senatore accusato dalla ragazza (*accusato*, non colpevole)… - igorbrickil5S : RT @Ste_Mazzu: No ma donne, votatelo un partito come Azione il cui leader Calenda non si ferma alla normale presunzione d'innocenza per il… - FabioPetricca2 : RT @Moonlightshad1: Quando qualcuno si chiederà e chiederà perché le donne non denunciano molestie e violenze ricordatevi di questa giornat… -