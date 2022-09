Primo successo Empoli, debutto con ko per Thiago Motta (Di sabato 17 settembre 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) – Parte male il nuovo Bologna di Thiago Motta, che viene sconfitto di misura dall'Empoli per 0-1, nonostante una buona prova messa in scena davanti ai tifosi presenti al ‘Dall'Arà. Primo successo in campionato, invece, per gli azzurri di mister Zanetti. Inizio gara vivace da parte dell'undici toscano che sfrutta un paio di indecisioni degli emiliani trovando però sempre un attento Skorupski. I rossoblù col passare dei minuti prendono però coraggio e si fanno vedere più spesso in avanti, dirigendo abilmente il gioco anche grazie al continuo movimento del tridente offensivo schierato alle spalle di Arnautovic. Primo tempo equilibrato, con le due squadre più intente a studiarsi e a prendere le misure che a creare iniziative offensive potenzialmente pericolose. Poche ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) – Parte male il nuovo Bologna di, che viene sconfitto di misura dall'per 0-1, nonostante una buona prova messa in scena davanti ai tifosi presenti al ‘Dall'Arà.in campionato, invece, per gli azzurri di mister Zanetti. Inizio gara vivace da parte dell'undici toscano che sfrutta un paio di indecisioni degli emiliani trovando però sempre un attento Skorupski. I rossoblù col passare dei minuti prendono però coraggio e si fanno vedere più spesso in avanti, dirigendo abilmente il gioco anche grazie al continuo movimento del tridente offensivo schierato alle spalle di Arnautovic.tempo equilibrato, con le due squadre più intente a studiarsi e a prendere le misure che a creare iniziative offensive potenzialmente pericolose. Poche ...

