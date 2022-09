Perché Roger Federer è il giocatore più forte di sempre: firmato Filippo Facci (Di sabato 17 settembre 2022) Il tennis ha smesso di giocare. Adriano Panatta - il più grande tennista che abbiamo avuto in Italia, per ora usa chiamare Roger Federer proprio così, «il tennis», essenzialmente «per la bellezza», ci ha detto ieri al telefono. Bellezza del gioco, del gesto, delle scelte, della figura unica - che ha fatto da ponte generazionale tra gli estrosi di ieri e i pallettari di oggi. Poi Panatta ci ha ripetuto altre cose che aveva già detto, e non Perché siano banali, ma Perché sono evidenti: ossia che ad annunciare ufficialmente il ritiro dall'attività, ieri, è stato il giocatore perfetto, quello che gioca meglio al mondo non di quest' epoca, ma di sempre. Usiamo il presente Perché un torneo d'addio pare voglia ancora concederlo. E non è neanche importante se abbia vinto o ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Il tennis ha smesso di giocare. Adriano Panatta - il più grande tennista che abbiamo avuto in Italia, per ora usa chiamareproprio così, «il tennis», essenzialmente «per la bellezza», ci ha detto ieri al telefono. Bellezza del gioco, del gesto, delle scelte, della figura unica - che ha fatto da ponte generazionale tra gli estrosi di ieri e i pallettari di oggi. Poi Panatta ci ha ripetuto altre cose che aveva già detto, e nonsiano banali, masono evidenti: ossia che ad annunciare ufficialmente il ritiro dall'attività, ieri, è stato ilperfetto, quello che gioca meglio al mondo non di quest' epoca, ma di. Usiamo il presenteun torneo d'addio pare voglia ancora concederlo. E non è neanche importante se abbia vinto o ...

