Pentathlon Moderno | Malan vola in finale | ma è l’unico atleta azzurro

(Di sabato 17 settembre 2022) Ai Campionati Europei Senior di, in corso a Szekesfehervar, in Ungheria, Giorgio(Fiamme Azzurre) centra l’accesso inperò, qualificato quarto con 1190 punti, ad arrivare all’ultimo atto. Fermi alle semifinali infatti, Roberto Micheli (Fiamme Oro) decimo in semi“A” con 1169 punti, sedicesimo Alessandro Colasanti (Carabinieri) con 1125 punti. Nella semi“B”, Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) è rimasto fuori, quindicesimo con 1122 punti. Nella giornata di domani, a Szekesfehervar, sono in programma le finali. In mattinata, la gara femminile, con Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) e Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), alle 10:15. Gara maschile invece alle 16:30. SportFace.