“Non sapevo dove fuggire”: spari contro l’inviato del Papa in Ucraina (Di sabato 17 settembre 2022) L'elemosiniere di Francesco, il cardinale Konrad Krajewski, era impegnato nella consegna di aiuti umanitari nell'area di Zaporizhzhia. Ancora da definire autori e dinamica dell'agguato Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 settembre 2022) L'elemosiniere di Francesco, il cardinale Konrad Krajewski, era impegnato nella consegna di aiuti umanitari nell'area di Zaporizhzhia. Ancora da definire autori e dinamica dell'agguato

GiovaQuez : 'Per la prima volta nella mia vita non sapevo dove fuggire... perché non basta correre, bisogna sapere dove', ha de… - AlexBazzaro : Non sapevo della recente annessione di Roma a Berlino. - ricpuglisi : - 'Peppe, ti sembra ancora una bella idea quella fatwa contro gli ultraliberisti Puglisi e Stagnaro? Puglisi contin… - T_Belz : @Asiainside_ Io l'ho scoperto adesso sto sondaggio e sto sia nei prelemi che nel solearmy. Sull hashtag ci vado e n… - Jims25332299 : @MishelNishku10 @Zoroback_023 @Pirichello Non sapevo giocare con lo stadio vuoto ti aumentasse le skill -