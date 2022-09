MotoGp Aragon, Bagnaia in pole (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Dominio Ducati nelle qualifiche del Gp di Aragon. Tre Ducati ai primi tre posti della griglia della gara di domani con Pecco Bagnaia in pole con il crono di 1.46.069 con il nuovo record della pista. Secondo Jack Miller a +0.090 e terzo Enea Bastianini a +0.244. Seguono Aleix Espargarò, Joan Zarco e il campione del mondo Fabio Quartararo, sesto davanti a Bezzecchi, Martin, Rins e Binder. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Dominio Ducati nelle qualifiche del Gp di. Tre Ducati ai primi tre posti della griglia della gara di domani con Peccoincon il crono di 1.46.069 con il nuovo record della pista. Secondo Jack Miller a +0.090 e terzo Enea Bastianini a +0.244. Seguono Aleix Espargarò, Joan Zarco e il campione del mondo Fabio Quartararo, sesto davanti a Bezzecchi, Martin, Rins e Binder. Funweek.

SkySportMotoGP : ????? NUVOLA ROSSAAAAAA IN POLE POSITION ?? ? ?? Tre Ducati davanti I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ?? JACK MILLER SI PRENDE LE FP3 AD ARAGON ? Grande giro di Bezzecchi ??? #FP4 alle 13.30, Qualifiche alle 14.10… - sportface2016 : #AragonGP #MotoGP Enea #Bastianini dopo il terzo posto in qualifica: 'Sono migliorato, ma poi è arrivato #Bagnaia' - FTraiettoria : Qualifiche pazzesche di Bagnaia, la pole ad Aragon è sua! Scritto da Filippo Gardin - Motorsport_IT : #MotoGP | Bagnaia non si ferma più: è in pole anche ad Aragon -