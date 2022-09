Moto | forfait Mir | salta Aragon e gp del Giappone

Niente da fare per Joan Mir. Dopo la frattura alla caviglia destra rimediata in Austria e ila Misano, lo spagnolo ha provato a tornare ad Aragon ma dopo le terze libere lo spagnolo della Suzuki ha deciso con il team di rinunciare al gran premio di Aragon a causa del dolore. Come, ...Mir era reduce daldi Misano per infortunio e nelle due gare precedenti - Gran Bretagna e Austria - non era riuscito a raggiungere la bandiera a scacchi. Insormontabile per il pilota iberico ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Lo spagnolo sente ancora dolore dopo l'infortunio e dopo tre sessioni di libere ha rinunciato a correre per il resto del weekend ...